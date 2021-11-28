2021/11/28 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل طالب عضو برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، اليوم الأحد، حكومة الإقليم بالكشف عن المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين.وقال دبان، في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إنه "يجب الكشف عن المبالغ المستقطعة والتي هي حق وواجب إعادتها للموظفين بعد حالة الانتعاش الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط".وأضاف أنه "لسنوات عديدة تقوم الحكومة باستقطاع نسبا عالية من رواتب الموظفين في الإقليم بحجة الأزمة المالية، ولكن اليوم هناك حالة انتعاش اقتصادي في ظل ارتفاع سعر النفط، مشددا على ضرورة " الكشف عن مصير هذه المبالغ، لآن عدم إعادتها يعتبر انتهاكا لقانون التعاقد مع الموظفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم إرسالها كاملةً من المركز.. نائب ببرلمان الإقليم يطالب بالكشف عن المبالغ المستقطعة من الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم إرسالها كاملةً من المركز.. نائب ببرلمان الإقليم يطالب بالكشف عن المبالغ المستقطعة من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).