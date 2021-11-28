مصدر يوضح طبيعة انفجار العمارة: استهدف منزل عائلة مسيحية

2021/11/28 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اوضح مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الاحد ، عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "التفجير كان بقنبلة يدوية استهدفت منزل عائلة مسيحية تمتهن بيع المشروبات الكحولية".

واضاف، ان "الانفجار الحق اضرار بالمنزل".

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