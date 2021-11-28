8 استقالات من الديوانية.. الشباب والرياضية تحسم شرعية النادي وإمكانية لعبه مرة أخرى

2021/11/28 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أعلن مدير المكتب الاعلامي بوزارة الشباب و الرياضة علي العطواني، اليوم الأحد، عن استقبال الوزارة، ثماني استقالات من ادارة نادي الديوانية.

وقال العطواني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الوزارة استقبلت استقالات ثمانية من أعضاء إدارة الديوانية مما يجعل الإدارة بمثابة غير الشرعية ".

واضاف، ان "الوزارة ارسلت الاستقالات إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للبت بحل الإدارة أو ان تقرر ما تراه مناسبا حسب القانون العراقي".وتابع العطواني ان "إدارة الديوانية تتدعي ان المستقيلين قد تراجعوا عن استقالاتهم لكن لم يرد الى الوزارة ما يؤكد إلغاء الاستقالات لأعضاء إدارة نادي الديوانية".

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