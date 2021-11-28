2021/11/28 | 23:44 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس طاجيكستان: أفغانستان على حافة كارثة إنسانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 23:44.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس طاجيكستان: أفغانستان على حافة كارثة إنسانية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس طاجيكستان: أفغانستان على حافة كارثة إنسانية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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