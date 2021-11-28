في العراق: الخونة وعملاء إيران يدعون العراقيين للتطوع للسيطرة على الحكم. - احمد موكرياني

2021/11/28 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ليس العنوان أعلاه افتراء على عملاء إيران، ولكنه الحقيقة، وكل شيء جائز في العراق بعد 2003:• العملاء والخونة والقتلة يتولون مناصب وزارية ومناصب عسكرية وأمنية عالية.• متهم بالإرهاب ومطلوب من قبل دولة عربية لتفجيره السفارة العراقية فيها، يصبح رئيس وزراء لفتر ثماني سنوات، يختلس ويهدر 350 مليار دولار ويطلق سراح 500 إرهابي من السجن ابي غريب ليؤسسوا تنظيم داعش الإرهابي.• قتلة الجيش العراقي في ......





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