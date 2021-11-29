2021/11/29 | 00:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eMVL0lsZ5lo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار | محمود عثمان - سياسي كردي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار | محمود عثمان - سياسي كردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).