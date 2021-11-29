العراق يتخذ خطوات نحو إصلاح نظامي البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية

2021/11/29 | 00:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عادل الركابي، اليوم الأحد، أن إصلاح نظام التموينية والحماية الاجتماعية وحماية الطفل من أهم مفاصل عمل الوزارة.جاء ذلك خلال استقباله وفدا برئاسة شيما سن كومتا ممثل منظمة اليونسيف في العراق بحضور …

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