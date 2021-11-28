إسرائيل توافق على استقبال ثلاثة آلاف إثيوبي

2021/11/29 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على الهجرة "الفورية" لثلاثة آلاف إثيوبي يخشى أفراد عائلاتهم في إسرائيل على حياتهم، بسبب النزاع في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

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