وفدنا مشترك لتشكيل الحكومة.. ماذا ينتظر الكرد لإنهاء جدل التقسيم لمناصب العراق

2021/11/29 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، اليوم الأحد، أن الحزب الديمقراطي والأحزاب الكردية الأخرى بانتظار حسم نتائج الانتخابات بشكل نهائي.

وقال مموزيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد ليست لديهم مشكلة، وهناك تقدم في المفاوضات لتوحيد البيت الكرد تحت راية تفاوضية واحدة".

وأضاف أن "مايعيقنا في الوقت الحالي هو إعلان نتائج الانتخابات والمصادقة عليها بشكل رسمي".

وأكد أنه "بعد ذلك سيتم التحرك والتوجه إلى بغداد بفريق تفاوضي مشترك، لحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة".

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