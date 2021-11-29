رسمياً.. تحديد الملعب الذي سيحتضن نهائي بطولة غرب آسيا للشباب في بغداد

2021/11/29 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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اتفق اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والاتحاد العراقي على إقامة المباراة النهائية لبطولة ايرثلنك للشباب في العاصمة العراقية بغداد.

وسيستضيف ستاد المدينة ببغداد المشهد الختامي من المباراة الذي يجمع منتخبي العراق ولبنان يوم ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١.

وجاء قرار إقامة المباراة النهائية في بغداد توافقياً بين الجهات المعنية كافة، وبعد موافقة الاتحاد الآسيوي بصفته المظلة القارية الرسمية، إضافة إلى ما حظيت به مباريات بطولة الشباب التي جرت في مدينتي البصرة وأربيل من ترتيبات مثالية، وخضعت في الوقت نفسه إلى مراقبة وتقييم الاتحاد الدولي الذي أرسل وفداً لمراقبة وتقييم البطولة، وخرج خلال زيارته بانطباعات إيجابية بناءً على التقارير الصادرة عنه.

وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أن النجاح الذي حققته بطولة ايرثلنك للشباب سواءً في البصرة وأربيل والترتيبات الإدارية والأمنية عالية المستوى التي تزامنت مع المباريات التي أقيمت لغاية الآن، أسهم بموافقة الاتحاد الآسيوي على نقل المباراة إلى بغداد التي ستحصل بدورها بفضل ذلك على فرصة تأكيد جاهزيتها لاستضافة المباريات.

وأثنى درجال على الجهود التي بذلت من الجميع في البصرة والتي جعلت مباريات دور المجموعات تخرج بأفضل صورة وتحديداً الجماهير التي زينت المدرجات وأضافت المزيد من الجمالية والروح التنافسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا والجهات ذات العلاقة سيحرص على إعداد ترتيبات مثالية تليق بالمباراة النهائية والحدث بشكل عام.

من جانبه عبر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم عن اعتزاز الاتحاد ولجنته التنفيذية برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بقرار إقامة المباراة النهائية في بغداد والذي يؤكد في الوقت نفسه جاهزية المدن العراقية كافة على استضافة المباريات والبطولات بكافة أشكالها، وقدرتها على التنظيم المثالي وفق المعايير الدولية الناظمة.

واعتبر السالم أن موافقة الاتحاد الآسيوي على نقل المباراة يؤكد ثقته الكبيرة بما يملكه العراق بشكل عام من قدرات ومؤهلات وإمكانيات تتيح له إقامة المباريات على مختلف المستويات، وهو الأمر الذي يعزز من فرص عودة استضافة العراق للمباريات الرسمية على أرضه وبين جماهيره على الصعيدين القاري والدولي.

وعاد السالم ليجدد تأكيده أن اتحاد غرب آسيا الذي كان السباق في إقامة بطولاته داخل الأراضي العراقية، لا يزال يحرص على استمرارية تنظيم بطولاته في مختلف المدن.

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