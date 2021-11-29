العراق.. وقوع انفجار في منزل بالعمارة بمحافظة ميسان

2021/11/29 | 00:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية مساء الأحد بوقوع انفجار بمدينة العمارة في محافظة ميسان.

وقال موقع "بغداد اليوم" الإخباري إن الانفجار وقع "في منزل عائلة مسيحية" بمدينة العمارة وسط محافظة ميسان.

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ونقل الموقع عن مصدر أمني في المحافظة قوله: "التفجير كان بقنبلة يدوية" واستهدفت عائلة تعمل ببيع المشروبات الكحولية.



وأشار المصدر إلى أن الانفجار ألحق أضراراً بالمنزل.

وشهدت ميسان النائية التي يغلب عليها الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة سلسلة هجمات مسلحة، بينها ما تمّ بعبوات ناسفة، ضد مسؤولين محليين يتابعون قضايا الفساد في المحافظة.

محافظة ميشان الحدودية مع العراق (أرشيفية)

في سياق آخر، نفذ تنظيم "داعش" السبت هجوماً بقنبلة زرعت على جانب طريق شمال العراق، ما أسفر عن مقتل خمسة من القوات الكردية وإصابة أربعة آخرين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكردية الرسمية "رووداو".

وقتل عناصر البشمركة الخمسة في منطقة كرميان في شمال العراق الذي يسيطر عليه الأكراد في ساعة متأخرة من مساء السبت، ثم هاجم مسلحو داعش موقعاً للبشمركة ما أسفر عن إصابة أربعة، وفقاً للتقرير.

يذكر أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمن العراقية، بما في ذلك مقاتلو البشمركة الكردية، شائعة وفي تصاعد منذ هزيمة "داعش" في ساحة المعركة عام 2017.

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