2021/11/29 | 00:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: انفجاران في محافظتين عراقيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 00:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: انفجاران في محافظتين عراقيتين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: انفجاران في محافظتين عراقيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).