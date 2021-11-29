2021/11/29 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان توضح حادثة استهداف منزل عائلة مسيحية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان توضح حادثة استهداف منزل عائلة مسيحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان توضح حادثة استهداف منزل عائلة مسيحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).