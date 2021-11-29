2021/11/29 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوافقت السلطات المصرية، الأحد، على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، أنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق من الأحد، استقبال شحنة جديدة من جرعات لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تبلغ نحو 4 ملايين جرعة، وذلك عن طريق آلية "كوفاكس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر توافق على تطعيم الأطفال ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر توافق على تطعيم الأطفال ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).