ريال مدريد يحقق فوزا مهما على إشبيلية

2021/11/29 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره إشبيلية، بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة عشر من الليجا، على أرضية ملعب " سانتياجو برنابيو ".ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 33 نقطة في صدارة الليجا، وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.وسجل فريق إشبيلية هدف التقدم عن طريق رافا مير في الدقيقة "12" بعد ركنية، لعبت داخل منطقة الجزاء، وحولها مير برأسة في شباك كورتوا.وسجل سجل كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة "32"، بعد تسديدة رائعة من ميليتاو تصدى لها الحارس ثم ارتطمت في القائم وبعدها تابعها بنزيما فس الشباك.

وفي الدقيقة "87" سجل ريال مدريد هدف الفوز عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي استلم كرة طولية، ثم انطلق بالكرة وسددها بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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