شرطة ميسان توضح حادثة استهداف منزل عائلة مسيحية: خلاف تجاري لا يستهدف التنوع

2021/11/29 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين، تفاصيل حادث تفجير عبوة يدوية الصنع بالقرب من سياج منزل احد العوائل المسيحية التي تمتهن بيع المشروبات الكحولية.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية الاستهداف كانت بواسطة عبوة يدوية الصنع القيت على سياج المنزل من قبل دراجة نارية، مما ادى الى اضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية".وأضافت.



أن "القوات الامنية تحركت بسرعة وفرضت طوق أمني وبعدها تم غلق المنطقة والبحث عن الدراجة النارية"، مردفة: "بعد التأكد من اوصافها بالرجوع الى الكاميرات الموجودة في المنطقة".

وتابعت قيادة شرطة ميسان، أن "استهداف العائلة المسيحية لاينطوي تحت التغيير الديمغرافي او استهداف التنوع في المحافظة، بل هو خلاف تجاري حيث ان كل العوائل المسيحية وغيرها من المكونات والاقليات تحضى باحترام وتقدير وحماية من قبل القوات الامنية"، متعهدة "بملاحقة هكذا مجرمين يستهدفون السلم المجتمعي والتأثير على امن المحافظة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

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