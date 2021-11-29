فؤاد حسين: ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا

2021/11/29 | 01:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن صعوبة معرفة أعداد المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، بعد فشل مسعاهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر اجتياز الحدود إلى بولندا.

مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسية وبولندا

وأضاف حسين، في حديث مع قناتي " العربية" و"الحدث"، أن العراق سيّر 5 رحلات جوية لإجلاء العراقيين العالقين، وقد وصلت أعداد العائدين إلى 1890 شخصاً.

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وأكد أن السلطات العراقية قبضت على شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين إلى أوروبا.

في سياق آخر، قال حسين أن سبب أزمة المياه التي يواجهها العراق حالياً هو تغيير إيران لمجاري مجموعة من الأنهار.

انخفاض منسوب المياه في أحد أنهار ذي قار

يأتي هذا بينما عبر آلاف الأشخاص معظمهم من الشرق الأوسط، أو حاولوا عبور الحدود البيلاروسية في الأشهر الأخيرة للوصول إلى دول شرق الاتحاد الأوروبي ودول الحلف الأطلسي، مثل لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وبقي آلاف المهاجرين عالقين في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، وقد توفي البعض منهم بسبب الظروف القاسية هناك.

وأكدت ميسنك مؤخراً سعيها لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم، بينما كثّف الاتحاد الأوروبي اتصالاتها وإجراءاته لمنع وصول المزيد منهم.

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