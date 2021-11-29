كندا تسجل إصابتين بمتحور

2021/11/29 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الكندية رصد إصابتين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في مقاطعة أونتاريو.وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الأحد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2"، أو إذا كان يتسبب بمرض أشد خطورة.وأثار اكتشاف هذا المتحور، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

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