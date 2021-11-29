سرعة عدوى أوميكرون.. منظمة الصحة تصدر توضيحا حول المتحور الجديد

2021/11/29 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن الأدلة الأولية تشير إلى أنه "ليس من الواضح بعد إن كان المتحور أوميكرون أكثر قابلية لنشر العدوى".

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