2021/11/29 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: دعاء عبد الامير

تعتزم وزارة التخطيط، اطلاق الستراتيجية الثالثة للتخفيف من الفقر للسنوات (2023 ـ 2027)، بينما أكدت أن هذه الستراتيجية ستكون مكملة للسنوات السابقة.

واطلقت الوزارة أول ستراتيجية في عام 2010 لغاية 2014، بينما تستمر الثانية للعام 2022، وتهدف الوزارة من خلال تلك الستراتيجيات إلى التخفيف من معدلات الفقر في البلاد الى نسب مقبولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ"الصباح": إن هذه الستراتيجية تختلف عن السابقة لكونها ستأخذ بنظر الاعتبار التحولات الاقتصادية بعد جائحة كورونا"، مشيرا الى انها "ستكون مكملة لخطط الوزارة الرامية لاستهداف المناطق الفقيرة والهشة بالبرامج والدعم الحكومي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستراتيجية ثالثة للتخفيف من الفقر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستراتيجية ثالثة للتخفيف من الفقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).