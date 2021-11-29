أنشيلوتي: إشبيلية كان يستحق التعادل

2021/11/29 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، المديح للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، صاحب هدف الانتصار على إشبيلية (2-1) الأحد في الجولة الـ15 لليجا.وقال إنه "يمتلك شيئا مميزا"، بينما أبدى اندهاشه من "سهولة تسجيله للأهداف"، وقدرته على أن يكون حاسما في المباريات.وتابع أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (سانتياجو برنابيو) "إنه هدف استثنائي من لاعب يمتلك شيئا مميزا في قدميه، وفي قدرته البدنية".وأضاف "لقد أظهر اليوم مهارة أخرى لم تظهر من قبل، والجميع ينتظر لاعبا مذهلا في المواجهات الفردية، ولكن لم تسنح له الفرصة لإبراز هذه المهارة، ولكنه كان اللاعب الأهم".وأردف "لقد قطع خطوة أخرى لكي يكون اللاعب الأهم في العالم، لأنك في بعض الأحيان لا تستطيع فعل ما يحلو لك، ولكن الأهم هو أن يحافظ على تركيزه لكي يكون فعالا في المباراة، ويستمتع عندما تأتي له الفرصة".

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