الانتخابات العراقية.. كيف ستحسم النتائج؟

2021/11/29 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ردود الفعل السياسية والشعبية حول نتائج عمليات العد والفرز اليدوي، ما هو موقف الأمم المتحدة إزاء نتائج الانتخابات؟

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