2021/11/29 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2DUGov1svgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - بعد إعلان موعد النتائج النهائية.. مع من ستتحالف حركة "امتداد"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - بعد إعلان موعد النتائج النهائية.. مع من ستتحالف حركة "امتداد"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).