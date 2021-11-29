خطورة المتحور الجديد وفعالية اللقاح.. علماء يسابقون الزمن لكشف سر أوميكرون

2021/11/29 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب متحور "أوميكرون" بموجة من الهلع حول العالم، متسببا بخسائر اقتصادية في عدد من بورصات العالم، كما دفع أسعار النفط للانخفاض، فيما اتخذت دول إجراءات بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا – حيث اكتشف أول مرة.

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