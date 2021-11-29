أمير سعودي يغرد عن سبب تراجع سعر النفط: ليس بسبب لجوء بايدن للمخزون الاحتياطي

2021/11/29 | 06:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على التراجع بأسعار النفط لافتا إلى أن السبب ليس إقدام الرئيس الأمريكي، جو بايدن على اللجوء إلى المخزون الاحتياطي لبلاده.

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