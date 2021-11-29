جبران باسيل: لا احتلال إيراني للبنان.. والتحدي ممن يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا

2021/11/29 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إلا يوجد احتلال إيراني للبنان ملقيا الضوء على أن التحدي الحقيقي يأتي ممن يحاول تركيع بلاده اقتصاديا وماليا.

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