إسرائيل وبريطانيا ستعملان

2021/11/29 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزيرا خارجية المملكة المتحدة وإسرائيل، أنهما سيعملان "ليل نهار" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مع توقيع خطة لعشر سنوات وصفت بالتاريخية، لتعميق العلاقات بين البلدين.

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