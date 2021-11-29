الحكومة الأردنية تعلن عدم فرض أية ضرائب جديدة في 2022 ونجاح مراجعة

2021/11/29 | 06:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية الأحد، استمرارها بسياسة عدم رفع أو فرض ضرائب جديدة في العام 2022، فيما كشف مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 للدولة عن عجز متوقع، بمقدار 1.75 مليار دينار.

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