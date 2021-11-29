المرصد السوري يكشف عدد المختطفين في السويداء منذ بداية العام

2021/11/29 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد عن عدد الأشخاص المختطفين في محافظة السويداء منذ بداية العام الحالي، والذي بلغ 64 حالة، بينهم 4 أطفال "موثقين بالأسماء".

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