سويسرا تعلن رصد

2021/11/29 | 07:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت السلطات الصحية السويسرية رصد "أول إصابة محتملة" بالمتحورة أوميكرون في سويسرا لدى شخص عاد من جنوب إفريقيا. وأشار المكتب الفدرالي للصحة على تويتر إلى رصد "أول إصابة محتملة بالمتحورة أوميكرون في سويسرا لدى شخص عاد من جنوب إفريقيا منذ نحو أسبوع"، لافتا إلى أن تفاصيل إضافية في شأن هذه الإصابة ستتوافر في الأيام المقبلة. ورغم دعوات منظمة الصحة العالمية إلى إبقاء حدود البلدان مفتوحة، سارع كثير من الدول إلى فرض قيود على السفر. وشددت سويسرا أيضا شروط دخول المسافرين من جنوب القارة الإفريقية ودول أخرى، لإبطاء انتشار المتحورة الجديدة من فيروس كورونا. وتم حظر كل الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي إلى أجل غير مسمى، ويُستثنى من ذلك السويسريون وحملة تصاريح الإقامة.إلى ذلك، يتوجب على الأشخاص الذين يدخلون سويسرا من هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا وجمهورية التشيك وهولندا والمملكة المتحدة ومصر وملاوي تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي والخضوع لحجر صحي مدته عشرة أيام.وقال المكتب الفدرالي للصحة الأحد إن الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يدخلون سويسرا من أنغولا وأستراليا وزامبيا والدنمارك.

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