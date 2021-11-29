"كنوز" مجموعة آل ثاني القطرية.. ماذا تضم بعد إعلان عرضها

2021/11/29 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، تغريدة ألقت فيها الضوء على مجموعة آل ثاني القطرية وما تملكه من مقتنيات يعود بعضها لأكثر من 5000 عام.

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