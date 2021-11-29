2021/11/29 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن حملة التشويه التي استمرت معظم فترة حكمه منعته من التعامل مع روسيا وتحقيق نتائج “جيدة جدا” لكلا البلدين.رجل أعمال روسي: لم أتوقف أبدا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يكشف عن الأسباب التي أعاقت تعاونه مع روسيا المركز الخبري الوطني.

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