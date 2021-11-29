سيميوني بعد الفوز على قادش: لدي ثقة تامة بالفريق

2021/11/29 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني إنه ما يزال يمتلك ثقة تامة بلاعبي فريقه على الرغم من الخسارة أمام اي سي ميلان منتصف الأسبوع الماضي في مباراة دوري الأبطال.وجاء حديث الأرجنتيني على إثر فوز أتلتيكو مدريد على مستضيفه قادش بهدف نظيف في الدوري الاسباني.وقال سيميوني عقب المباراة انه" يحاول دائماً اختيار أحد عشر لاعباً باستطاعتهم إلحاق الأضرار بالمنافس، وحتى أن ميلان ايضاً لم يصنع الكثير من الفرص عندما واجهناهم، كنا نعلم ما سيحدث إذا ما واصلنا الضغط عليهم في نصف ملعبهم.نعلم أن الانتقادات جزء من كرة القدم لكننا أردنا فقط أن نلعب بطريقتنا.لدي ثقة تامة بفريقي وأعتقد أننا نؤدي بشكل جيد جداً.أخبرت اللاعبين أننا نحتاجهم جميعاً تقريباً".واضاف ان" من المهم تحقيق الفوز، خاصةً أننا نريد التعامل مع كل مباراة على حدا، وكل مانريده هو البقاء في المراكز العليا في جدول ترتيب الدوري ".وجاءت أهداف فريق العاصمة الاسبانية جميعها في الشوط الثاني، بداية عن طريق توماس ليمار في الدقيقة السادسة والخمسين، أتبعه الفرنسي غريزمان بهدف ثان في الدقيقة السبعين.ثم جاء الدوري على البديلين أنخيل كوريا وماثيوس كونها لإضافة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين السادسة والسبعين والسادسة والثمانين على التوالي.ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد الفوز إلى النقطة التاسعة والعشرين في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني.

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