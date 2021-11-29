شرطة ميسان تعلق على حادث التفجير الذي استهدف العائلة المسيحية

2021/11/29 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت قيادة شرطة ميسان، الاثنين، تفاصيل حادث تفجير استهدف منزل احدى العوائل المسيحية التي تمتهن بيع المشروبات الكحولية.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، ان "عملية الاستهداف كانت بواسطة عبوة يدوية الصنع ألقيت على سياج المنزل من قبل دراجة نارية مما ادى الى اضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية".

واضاف البيان، ان "القوات الامنية تحركت بسرعة وفرضت طوقا امنيا وبعدها تم غلق المنطقة والبحث عن الدراجة النارية بعد التأكد من أوصافها بالرجوع إلى الكاميرات الموجودة في المنطقة".

واوضح، ان "استهداف العائلة المسيحية لا ينطوي تحت التغيير الديمغرافي او استهداف التنوع في المحافظة بل هو خلاف تجاري حيث ان كل العوائل المسيحية وغيرها من المكونات والأقليات تحظى باحترام وتقدير وحماية من قبل القوات الامنية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، امس الأحد، بوقوع انفجارين بمدينة العمارة في محافظة ميسان.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (28 تشرين الثاني 2021)، ان "الانفجارين استهدفا منزل عائلة مسيحية معروفة باسم "بيت صليوا" يعتقد انها تبيع المشروبات الكحولية بمنطقة القطاع في مـيسان"، مشيرا إلى ان "الاستهداف تم بواسطة عبوة ناسفة ولم يخلفا خسائر بشرية سوى اضرارا مادية في عجلة العائلة".

N.A

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