2021/11/29 | 08:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشروط الواجب توافرها لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج السعودية.وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأحد، إن المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شروط تأشيرة السفر إلى السعودية لأداء العمرة المركز الخبري الوطني.

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