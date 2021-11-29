2021/11/29 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا ستكلف السياحة العالمية خسائر تقدر بتريليوني دولار عام 2021.وتوقعت المنظمة، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بالتالي أن خسائر السياحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خسائر السياحة العالمية بسبب كورونا هذا العام تبلغ تريليوني دولار المركز الخبري الوطني.

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