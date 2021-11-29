2021/11/29 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء غد الاثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل الكرة الذهبية للعام 2021، الذي سيتم خلاله الكشف عن اللاعب المتوج باللقب عن العام الجاري.ويبدأ حفل توزيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كل ما تريد معرفته عن “الكرة الذهبية” قبل الإعلان الرسمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كل ما تريد معرفته عن “الكرة الذهبية” قبل الإعلان الرسمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كل ما تريد معرفته عن “الكرة الذهبية” قبل الإعلان الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).