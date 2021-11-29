2021/11/29 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، الخناق على جناح ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، المتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الجولة 13 “للبريمير ليغ”.وأحرز جيمي فاردي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..



بعد صيام صلاح ورونالدو المركز الخبري الوطني.

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