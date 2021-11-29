ارتفاع أسعار خام برنت 77 دولار للبرميل الواحد

2021/11/29 | 08:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.56 دولار أو 3.52 بالمئة إلى 75.27 دولار للبرميل.

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