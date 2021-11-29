تزامنا مع استئناف محادثات فيينا.. ماذا تبقى من

2021/11/29 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 في فيينا، الاثنين، في وقت يثير فيه التقدم بالبرنامج النووي الإيراني "الشكوك" حول إمكانية تحقيق انفراجة لإعادة طهران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق، وفقا لرويترز.

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