2021/11/29 | 08:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الإثنين، الانتهاء من الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، فيما تحدثت عن مساعٍ لتفعيل عمليات الربط مع الجانب السعودي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "العراق يسعى لتفعيل عمليات الربط الكهربائي مع الجانب السعودي"، مبيناً أن "هناك اهتماما حكوميا كبيرا بهذا الجانب".

وكشف العبادي عن "تجدد المباحثات للربط مع السعودية من خلال خطوط النقل الكهربائي (عرعر اليوسفية) وخط ربط آخر يصل الى محطة السماوة في محافظة المثنى، مشيرا الى ان التفاهمات مع السعودية في المراحل الاولى".

وأضاف، أن "مشروع الربط الكهربائي مع الجانب التركي انجز بشكل كامل من خلال خط 400 كي في (جزرة موصل)، وخط 132 في (سلوبي – فايدة)"، مؤكدا أن "هذه الخطوط جاهزة للربط ولم يتبق لضخ الطاقة عبرها سوى تحديد معايير الاتفاق من حيث التسعيرة وكمية الطاقة المدفوعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: خطوة واحدة تفصلنا عن تفعيل الربط الكهربائي مع تركيا ودول الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: خطوة واحدة تفصلنا عن تفعيل الربط الكهربائي مع تركيا ودول الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).