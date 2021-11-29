2021/11/29 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شرعت قيادة عمليات البصرة، اليوم الإثنين، بعمليات مداهمة وتفتيش للقبض على المطلوبين ومنع النزاعات العشائرية.وافادت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” قيـادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تشرع بحملة دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين المركز الخبري الوطني.

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