2021/11/29 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية عن قرب جفاف سد حمرين، بعد قطع ايران المياه بشكل كامل عن نهر ديالى.وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله إن “ايران قطعت المياه بشكل كامل عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تقطع الماء عن العراق..



وتحذيرات من هجرة “الجفاف” المركز الخبري الوطني.

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