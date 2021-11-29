كاشفا عن السبب.. نائب سابق: توقف العمل بميناء الفاو الكبير

2021/11/29 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة كشف النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، اليوم الاثنين، عن توقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة الكورية، فيما بين سبب ذلك.

وقال عبد اللطيف، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الشركة الكورية ومنذ استلامها مشروع ميناء الفاو لم تتقدم خطوة واحدة في تطوير المشروع، ولهذا المشروع متوقف".

وعزا عبد اللطيف توقف المشروع الى "عدم إيداع الحكومة العراقية أي مبالغ مالية في مصرف TBI، لغرض مباشرة الشركة الكورية في أعمال بناء الأرصفة"، مشيرا الى ان "توقف الشركة الكورية عن العمل بمشروع ميناء الفاو دفع مدير عام الموانئ إلى البحث عن الاستثمارات في المشروع لأغراض بدء العمل في الميناء رغم عدم اختصاصه بالأمر إضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمار لا يعود إلى هيئة الاستثمار في بغداد والمحافظات الأمر الذي قد يشكل أزمة أخرى في طريق إنهاءه".

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