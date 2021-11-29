2021/11/29 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعتزم وزارة التخطيط، اطلاق الستراتيجية الثالثة للتخفيف من الفقر للسنوات {2023 – 2027}، بينما اكدت ان هذه الستراتيجية ستكون مكملة للسنوات السابقة.وأطلقت الوزارة اول ستراتيجية في عام 2010 لغاية 2014 ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تكشف عن خطة جديدة لمكافحة الفقر المركز الخبري الوطني.

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