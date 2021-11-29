2021/11/29 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، في تعويض لبعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو عشرة دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث المستثمرون عن صفقات، لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف المستثمرين المركز الخبري الوطني.

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