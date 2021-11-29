متحور كورونا الجديد يدق ناقوس الخطر.. هل تعود القيود على السفر الدولي؟

2021/11/29 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحركت وجهات السفر الرئيسية بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا لمنع الرحلات الجوية من الدول الأفريقية بعد اكتشاف متحور "أوميكرون"، مرددًة استجابات الطوارئ السابقة التي أدت إلى تجميدٍ عالميٍ للسفر.

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