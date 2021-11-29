ارتفاع اسعار النفط مع توقعات بإيقاف اوبك+ رفع الانتاج التدريجي

2021/11/29 | 09:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انتعشت أسعار النفط يوم الاثنين، وسط تكهنات بأن أوبك + قد توقف زيادة الإنتاج استجابة لانتشار أوميكرون.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.56 دولار أو 3.52 بالمئة إلى 75.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 9.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.97 دولار أو 4.36 بالمئة إلى 71.12 دولار للبرميل بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10٪ يوم الجمعة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل/ نيسان 2020 حيث أخاف المتغير الجديد المستثمرين في جميع الأسواق المالية.

وانتشر متغير Omicron في جميع أنحاء العالم يوم الأحد، مع اكتشاف حالات جديدة في هولندا والدنمارك وأستراليا حتى مع فرض المزيد من البلدان قيودًا على السفر.

وأجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك +) الاجتماعات الفنية إلى وقت لاحق هذا الأسبوع، مما يمنح أنفسهم مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير أوميكرون على الطلب على النفط وأسعاره، وفقًا لمصادر ووثائق أوبك +.

واقترح بعض المحللين أن المجموعة قد توقف الزيادات مؤقتًا بعد الإفراج عن المخزونات من قبل الدول المستهلكة للنفط والتداعيات المحتملة للطلب من عمليات الإغلاق الجديدة لاحتواء البديل الجديد.

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