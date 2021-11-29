أمن البصرة يضبط مواد متفجرة واجهزة اتصال لاسلكية

2021/11/29 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، من العثور على اسلحة غير مرخصة واعتدة خلال عملية تفتيش واسعة بالمحافظة.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، ان "قيـادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها شرعت بالمداهمة والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية ونصب السيطرات المفاجئة لغرض القاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الاسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة البصرة".

واضاف البيان، انه "تم العثور على اعتدة واسلحة ومواد متفجرة وجهازي اتصال يدوي لاسلكي، تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

N.A

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