2021/11/29 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشف وزير الخارجية فؤاد حسين عن ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لاوروبا ، مؤكدا صعوبة معرفة اعداد المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، بعد فشل مسعاهم للوصول الى الاتحاد الاوروبي عبر اجتياز الحدود الى بولندا.واوضح حسين،في تصريحات متلفزة :" ان هؤلاء المهاجرين غادروا العراق بطرق مختلفة ، لذا من الصعوبة حصر عددهم".واضاف :" ان العراق سيّر خمس رحلات جوية لاجلاء العراقيين العالقين، وقد وصلت اعداد العائدين الى 1890 شخصاً".وتابع: "حتى الآن اعرب 1895 مهاجراً عراقياً عن رغبته بالعودة للعراق ، ونحن مستعدون لارسال رحلات لمن يرغب في العودة"./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية : ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية : ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).